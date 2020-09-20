«‫تعليم جازان» يكمل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة

‫أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية وذلك عبر العديد من البرامج والفعاليات التي ستنفذ «عن بُعد» في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة «بنين وبنات».

‫وكانت الإدارة قد شكلت لجنة رئيسة عليا ولجانًا فرعية لتوزيع العمل بين الإدارات والمكاتب وتحديد مهام اللجان، كما عقدت عددًا من الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الفعاليات والبرامج التي ستنفذ في الإدارة والمكاتب والمدارس.

‫وستتضمن الفعاليات حفلًا افتراضيًا بهذه المناسبة يحتوي على فقرات متنوعة يشارك بها القيادات التعليمية والمشرفون والمشرفات والمعلمون والمعلمات وطلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة وتجهيز مبنى الإدارة والمكاتب باللوحات والإضاءات الخضراء ابتهاجًا بهذه المناسبة إضافة للعديد من البرامج الإعلامية والتطوعية والمجتمعية.

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كما سيشارك أكثر من (200) ألف طالب وطالبة مع أسرهم في الاحتفاء باليوم الوطني عبر فعاليات وأنشطة ومسابقات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة تنفذها المدارس «عن بعد» وتهدف لتعزيز قيم الانتماء للوطن وتجسيد مشاعر الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

‫وأكد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الجميع يحرص على إظهار هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بالشكل الذي يليق بها، موضحًا أن الإدارة ستعمل من خلال الفعاليات المدرسية التي تأتي هذا العام عن بعد على تعريف الأجيال التعليمية بالماضي العريق لهذه الدولة المباركة والتي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وجاء من بعده أبناؤه ليكملوا مسيرة النهضة والبناء.

كما ستبرز التطور الكبير الذي تعيشه بلادنا والجانب الريادي للمملكة دولياً على كافة الأصعدة إضافة لتعزيز قيم الانتماء للوطن ، مبيناً أن الفعاليات ستبدأ اليوم الأحد وتستمر لمدة أسبوع.