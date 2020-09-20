خبير أمن معلومات يوضح لـ«عاجل» طرق حماية مستخدمي «سناب شات» من الاختراق

حذر خبير تقنية وأمن المعلومات محمد السريعي، مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي سناب شات من بعض الرسائل والتي تحوي روابط مشبوهة.

ودعا السريعي في حديث خاص لـ «عاجل» مستخدمي سناب شات إلى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط إلكترونية وتدعي توثيق سناب شات بالعلامة الصفراء أو التأمين والحماية من الاختراق.

وأكد السريعي أن فتح بعض الروابط المشبوهة قد يحيل المستخدم إلى موقع مزيف وغير رسمي للسناب شات ويتم من خلاله سرقة بيانات الحسابات الخاصة بالمستخدمين مما قد يؤدي إلى الابتزاز وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.

وأوضح السريعي أنه ولضمان الوقاية من الاختراق عبر السناب شات يجب عمل عدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر وكذلك عدم فتح الروابط الالكترونية المرفقة في الرسائل الواردة والتأكيد على تفعيل خاصية المصادقة الثنائية التحقق بالخطوتين.