منذ بداية الجائحة.. خريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1,364 حالة من أصل 15,383 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 309430 حالة من أصل 329271 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج «1,339 في الرياض 1,078 في الدمام 1,005 في الهفوف 900 في المدينة المنورة 677 في مكة المكرمة 562 في المبرز 441 في جازان 361 في خميس مشيط 323 في القطيف 320 في نجران 312 في الطائف 305 في بريدة 300 في حائل 248 في ينبع 224 في بلجرشي 204 في الظهران 199 في الخبر 178 في الجبيل 168 في أبو عريش 165 في عنيزة 159 في عرعر 139 في أبها 112 في خيبر 112 في المذنب 108 في العقيق».

فيما يتلقى العلاج «104 في حفر الباطن 103 في صبيا 102 في بيش 99 في صفوى 92 في بللسمر 90 في بقيق 87 في قلوة 87 في الحجرة 82 في صامطة 82 في الليث 78 في الخرج 73 في راس تنورة 71 في البدائع 68 في الحرجة 68 في وادي الدواسر 66 في المخواة 64 في الأسياح 64 في العيدابي 62 في القنفذة 60 في تبوك 60 في الرس 59 في شرورة 57 في أحد المسارحة 57 في المظيلف 55 في ظهران الجنوب 54 في رفحا 54 في البكيرية 53 في سبت العلاية 47 في بيشة 47 في رياض الخبراء 47 في النعيرية 47 في رجال المع».

كما يتلقى العلاج «46 في خليص 45 في سراة عبيدة 42 في الجفر 41 في الخفجي 40 في المندق 39 في قرية العليا 37 في القريات 35 في الدلم 35 في العيون 35 في العلا 35 في السليل 34 في الباحة 32 في بارق 31 في النبهانية 31 في أحد رفيدة 30 في حوطة بني تميم 30 في بقعاء 30 في فيفا 29 في الكامل 29 في ضرية 29 في يدمة 29 في البشائر 28 في الخرمة 27 في الطوال 27 في المزاحمية 26 في ضرما 26 في الريث 25 في مليجة 25 في عيون الجواء 24 في تبالة 23 في عفيف 23 في المجمعة 22 في حريملاء 21 في القوارة 21 في البرك 21 في مهد الذهب 21 في النماص 21 في أضم».

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ويتلقى العلاج أيضًا «20 في القوز 20 في تثليث 20 في الدرعية 20 في ثريبان 19 في أملج 17 في القحمة 17 في الحناكية 17 في تربة 16 في طريف 16 في الزلفي 15 في حبونا 15 في قصيباء 14 في رفائع الجمش 14 في رابغ14 في نمرة 14 في القيصومة 13 في الرويضة 13 في العيص 12 في الدائر 12 في سكاكا 12 في العويقيلة 12 في ضمد 12 في القريع 11 في الشعبة 11 في الدوادمي 11 في رنية 11 في القرى 11 في وادي الفرع 10 في بدر الجنوب 10 في شقراء 9 في الشنان 9 في الدرب 9 في البدع 9 في ساجر 8 في الموسم 8 في تمير 8 في مرات 8 في مركز حدود الحديثة 8 في وثيلان 7 في بطحاء 7 في خباش 7 في تنومة 7 في عقلة الصقور 7 في العارضة 7 في ميسان 7 في الفرشة».

في حين يتلقى العلاج«6 في محايل 6 في قيا 6 في السليمي 6 في الأرطاوية 6 في تيماء 6 في ليلى 6 في بني حسن 6 في ترج 5 في موقق 5 في عريعرة 5 في الشملي 5 في المويه 5 في ثادق 4 في البجادية 4 في الحريق 4 في ضبا 3 في وادي بن هشبل 3 في الغزاله 3 في نفي 3 في حقل 3 في رماح 3 في الحرث 3 في أم الدوم 3 في السحن 2 في الرين 2 في الذيبية 2 في حوطة سدير 2 في شواق 2 في ظلم 2 في المجاردة 2 في دومة الجندل 2 في سلوى 2 في الحمنة 2 في سيهات 1 في ثول 1 في فرسان 1 في سامودة 1 في سميراء 1 في ثار 1 في المضة 1 في الخاصرة 1 في المحاني 1 في الحائط 1 في صوير 1 في السعيرة 1 في الوجه 1 في طبرجل».

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 329271 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى شفاء 1078 حالة من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 309430 حالة، كما تمَّ تسجيل 28 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 4458 حالة.