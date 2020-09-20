الحصيني: أمطار غزيرة ورياح شبه قوية على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، ورياحًا متوسطة إلى شبه قوية خلال اليوم الأحد وليلة الاثنين على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع –بإذن الله– اليوم الأحد 3/2/1442هـ وليلة الاثنين أمطارٌ على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف من خفيفة إلى غزيرة».

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ أن تهب «رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة وأجزاء من الساحل الغربي بين جدة وجازان مثيرة للأتربة؛ أغلبها خفيف، إلا أن يصرفها الله».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

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