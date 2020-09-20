السعودية اليوم / الهند تسجل 92605 إصابات جديدة بكورونا



مومباي 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 92605 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 1113 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 86752 وفاة.

// انتهى //

09:47ت م

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مومباي 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 92605 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 5.4 مليون.وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 1113 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 86752 وفاة.// انتهى //09:47ت م0024

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