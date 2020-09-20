السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:33ت م

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الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:33ت م0021

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