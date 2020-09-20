عقارات الدولة: الانتهاء من تنظيم وإصدار صك أرض جنوب مطار المدينة المنورة

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن انتهائها من تنظيم وإصدار صك شامل باسم عقارات الدولة على الأرض الواقعة على الطريق الدائري الثالث الشرقي في المدينة المنورة جنوب المطار وذلك تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

وقالت هيئة عقارات الدولة إنها ستعمل على التواصل مع المواطنين ممن يحملون صكوكاً شرعية للبدء في إجراءات تنظيم وثائق ملكياتهم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020م، عبر فرع الهيئة بالمدينة المنورة.

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وثمن محافظ الهيئة إحسان بافقيه الدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر والذي تحظى به الهيئة، معربًا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على ما يولونه من اهتمام في هذا الجانب، مضيفًا أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية، ومنها تحديد إطار تنظيمي وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، من خلال وضع اللوائح والأنظمة لحماية وتنظيم استخدام عقارات الدولة وإصدار وتحديث وأرشفة الصكوك، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة عبر تحسين المساحة وتسويق الفائض في عقارات الدولة.

وأوضح أن إجمالي مساحة مخطط جنوب مطار المدينة يبلغ 51.874.499 م2، وأن الهيئة شكلت فريق عمل متخصص بالأنظمة القانونية والهندسية لدراسة المخطط وتنظيمه من كافة الجوانب، مما نتج عن هذا التنظيم العديد من المزايا منها ربط المخطط بالطرق الرئيسة المحيطة به، وكذلك تنظيم وربط الشوارع الداخلية لتضمن جودة الوصول إلى كافة الأملاك الخاصة والعامة، مبينًا أن إجمالي مساحة الملكيات الخاصة للمواطنين بلغت 13.025.285 م2.





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