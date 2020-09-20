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سحب رعدية متوقعة اليوم على 4 مناطق
مع نشاط في الرياح على الشرقية والرياض
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)،فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .
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