- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة، وذلك مقابل 2297 في اليوم السابق؛ ما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء، إلى 271415.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 سبتمبر نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 21 حالة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 08:17 AM
10 حالات جديدة في الصين جميعها وافدة من الخارجألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 271 ألفاً بعد تسجيل 1345 حالة إضافية
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة، وذلك مقابل 2297 في اليوم السابق؛ ما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء، إلى 271415.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 سبتمبر نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 21 حالة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
، ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 271 ألفاً بعد تسجيل 1345 حالة إضافية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 271 ألفاً بعد تسجيل 1345 حالة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.