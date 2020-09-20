، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار