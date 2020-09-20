شكرا لمتابعة خبر عن تمديد حبس مقيم متهم بغسل الأموال وأعمال منافية للآداب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت النيابة تمديد حبس مقيم أفريقي الجنسية، متورط في قضايا رشوة وتستر تجاري، وغسل أموال، إضافة إلى تشغيل عمالة لحسابه الخاص، وأعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من موظف مقبوض عليه العمل سوياً على تسوية بلاغات مقابل 20 ألف ريال عن كل معاملة.

كما فرزت النيابة ملفات لمتهمين آخرين على تواصل مع المتهم الأفريقي، تورطوا أيضاً في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة.