شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: اليوم بداية موسم طالع الزبرة " المطر في غالبه غزير " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأحد بداية موسم " طالع الزبرة " ويستمر 13 يومًا.

وقال الحصيني، إنه في بداية موسم الزبرة تتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض، ومن خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار.

وتابع: " متوقع فيه ان تنكسر الحرارة الأربعينيات، وتبدأ فيه هجرة القماري، والمطر في غالبه غزير ".

كما توقع الحصيني اليوم الأحد، هطول أمطار على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، وجنوب الطائف من خفيفة لغزيرة.