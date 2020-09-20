بـ 1.95 تريليون دولار.. أرامكو تتفوق على آبل وتتصدر الشركات الأعلى قيمة في العالم

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تصدرت شركة أرامكو السعودية قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم المدرجة في سوق الأسهم بـ1,95 تريليون دولار.

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وتفوقت أرامكو بحسب “سي إن بي سي عربية “على شركة آبل التي حلت في المركز الثاني بـ 1.83 تريليون دولار، وجاءت مايكروسوفت في المركز الثالث بـ 1.52 تريليون.

وخرجت “ألفابت” الشركة الأم لقوقل من قائمة نادي التريليون بعد استقرار قيمتها السوقية عند 990 مليار دولار.



