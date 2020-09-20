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أجرت إدارة الجمارك السعودية، عدداً من التعديلات بشأن الأوراق المطلوبة من المستوردين والمخلّصين الجمركيين عند زيارة منصة “فسح” لإنشاء طلب.
وشدّدت الإدارة على المستوردين أو المخلّصين الجمركيين عدم إرفاق “بيان التعبئة” أو “الفاتورة الموثّقة من الغرفة التجارية” عند زيارة المنصة كونها لم تعد مطلوبة.
كما تضمّنت المستندات التي لم تعد مطلوبة؛ “إثبات الدفع، شهادة المطابقة، البيان الجمركي، تصريح خروج البوابة، إذن التسليم..، التصريح التجاري، تفويض المخلص، ترجمة بوليصة الشحن، شهادة المنشأ، السجل التجاري”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجمارك”: “بيان التعبئة” أو “الفاتورة الموثّقة من الغرفة التجارية” لم تعد مطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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