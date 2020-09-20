مع الدراسة عن بعد .. لا تهملوا وجبة الإفطار للطلاب والطالبات

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دعا استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد المدني، الطلبة الدارسين في المنازل “عن بعد” إلى عدم تجاهل وجبة الإفطار التي تعد أهم وجبة أساسية للفرد.

وأوضح المدني أنه للأسف كثير من الطلاب والطالبات يهملون تناول وجبة الإفطار الصباحي بحجة الدراسة أو الانشغال ببعض الأمور.

المحرك لعمليات الأيض:

وقال في تصريحات لـ”المواطن”: إن أهمية وجبة الفطور الصباحية تكمن في كونها المحرك لبداية عمليات الأيض في جسم الإنسان، إذ ربطت بعض الدراسات بين تناول وجبة الفطور والتمتع بالصحة الجيدة ومستويات أعلى من الذاكرة ومن التركيز على الصعيد الذهني، كما تكتسب وجبة الإفطار أهمية خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين واليافعين، حيث إنهم يمرون بمرحلة النمو على المستويين الجسدي والإدراكي.

التركيز في الدراسة:

وأكد أن دراسة طبية تشيكية شددت على أهمية تناول الأطفال وجبة الفطور بانتظام، فقد وجدت أن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على التركيز في الدراسة، إضافة إلى أنه يقوي تماسك الأسرة اجتماعيًّا، خاصة عندما يتحدث أفراد الأسرة أثناء تناولهم الفطور حول المهام المطلوبة من كل واحد منهم.

الإمداد بالطاقة اللازمة:

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.

وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب الكاملة والجبن والزبادي والخضروات والفاكهة.

شطيرة جبن وخبز:

ونظرًا لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر؛ لذا ينبغي أن يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي. ويمكن أن تتألف هذه الوجبة البينية من شطيرة جبن مع خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضروات.

وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.

