إعادة تصميم تطبيق الملاحظات Evernote بشكل كامل على iOS

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اعتدنا أن يكون تطبيق Evernote الطريقة الأسرع والأسهل لتتبع الأفكار “الملاحظات” عبر الأجهزة، ومؤخرًا دخل التطبيق دوامة الموت حيث في شهر واحد غادر أربعة مدراء تنفيذيين، ولكن قد يكون هناك انتعاش، حيث أصدرت Evernote تطبيقًا أعيد تصميمه بالكامل لنظام iOS وقريبًا سنراه على أندرويد وويندوز وماك.

فيما يخص هذا التجديد، أوّل شيء ستُلاحظه أنه أصبح أنظف وأسهل من أي وقت سابق، فضلًا عن قدوم مجموعة كاملة من المميزات الجديدة، على سبيل المثال، توجد الآن اقتراحات بحث في الوقت الحالي، وطرق أسهل لتنظيم العلامات، وشريط أدوات يقترح خياراتك الأكثر استخدامًا.

علاوةً على ذلك، هناك تحكم أكبر في قوائم المراجعة، وخيارات جديدة للعناوين والجداول لتنظيم ملاحظاتك..، وزر إدراج متعدد الوظائف لإضافة وسائط متعددة بنقرات أقل، بشكل عام تبدو التغييرات إيجابية، ولعل الأهم من ذلك هو أن تطبيق iOS قد انتقل أيضًا إلى قاعدة بيانات جديدة، وقد أشارت الشركة بأنها “أكثر استقرارًا وموثوقية”.

أخيرًا، وكما أشرنا تحديث التطبيق متاح في الوقت الحالي لمستخدمي iOS فقط، وخلال الأسابيع المقبلة، سنراه متاح على أنظمة أندرويد وويندوز وماك.

تحميل تحديث Evernote على iOS.

