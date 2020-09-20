الزكاة والدخل تعدِّد مزايا تطبيق «الفوترة الإلكترونية»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدة فوائد لتطبيق الفوترة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى أنها تساعد في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، والتطبيق العادل للأنظمة وتقليل الأعباء على المكلفين.

وذكرت أن الفوائد تتضمن أيضًا زيادة نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية والحد من التستر التجاري.

كما أشارت هيئة الزكاة إلى المواءمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.