القبض على قائد المركبة الذي نشر ممارسته التفحيط في «تيك توك»

تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة..

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر مقطع فيديو على «تيك توك» وثق من خلاله ممارسته التفحيط. وتفاعل المرور مع تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» ذكر صاحبها: «يا رجال الأمن هذا قبل ساعة ناشر فيديو له عبر تطبيق التيك توك وهو يفحط»، ليرد المرور: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة». وأوضح المرور السعودي: «تمت إحالة المفحط للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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