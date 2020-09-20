أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية..
توفي مساء أمس السبت، اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني.
وقالت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني سعادة اللواء طبيب الدكتورعدنان سلامة أول مدير عام للخدمات الطبية بـوزارة الحرس الوطني، سائلين الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».
يُشار إلى أن الطبيب الراحل أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني وتأسيس الخدمات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الدكتور عدنان سلامة أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.