وفاة  الدكتور عدنان سلامة  أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني

توفي مساء أمس السبت، اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني.

وقالت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني سعادة اللواء طبيب الدكتورعدنان سلامة أول مدير عام للخدمات الطبية بـوزارة الحرس الوطني، سائلين الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

يُشار إلى أن الطبيب الراحل أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني وتأسيس الخدمات الطبية.