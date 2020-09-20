هل يُسمح للموظف العمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامه الحكومي؟.. «التقاعد» تجيب

أوضحت مؤسسة التقاعد، ما إذا كان مسموحاً، لموظف الحكومة، بالعمل في القطاع الخاص بعد انتهاء ساعات عمله الحكومي؛ حيث أكدت على أن ذلك غير مسموح.

وبيّن الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد، عبر تويتر، بأن النظام، يمنع الجمع بين وظيفتين خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات.

وجاء ذلك رداً على استفسار أحد المتابعين، عبر تويتر، والذي وجه تساؤل، قال فيه: «هل يسمح النظام للموظف الحكومي بأن يعمل في القطاع الخاص بعد نهاية ساعات عمله الحكومي؟».