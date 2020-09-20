تهيئة 250 خريجة لسوق العمل بكلية تقنية البنات في الأحساء

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء، اليوم السبت، برامج «تهيئة الخريجات لسوق العمل»، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ومعهد ريادة الأعمال النسوي، مستهدفة 250 خريجة عن بُعد.

وأوضحت منسقة التوجيه المهني والتوظيف هدى النعيم، أن البرنامج يهدف لتطوير وصقل شخصية الخريجات من خلال إعدادهن للانخراط في سوق العمل ليصبحن سواعد فعالة من خلال الاستفادة القصوى من مراحل التدريب التي مرت بها المتدربة التي بدورها تسهم في صقل المهارة والتأهيل الفعال لسوق العمل.

ويهدف البرنامج، إلى ملامسة احتياج سوق العمل بتنمية مهارات المتدربات المقبلات على التخرج من أجل صناعة المستقبل وتحقيق الريادة في كل المجالات بالتعرف على تقنيات ووسائل البحث عن الوظيفة وإعداد السيرة الذاتية بشكل نموذجي والاستعداد لاجتياز المقابلات الشخصية بنجاح والقدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين واكتشاف أهم الميول الوظيفية والقدرات المهنية.