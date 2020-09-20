السعودية اليوم / أمانة جدة تنظم ورشة عمل "تحديد المخاطر في الاجراءات البلدية "



جدة 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

تنظم إدارة التوعية ومكافحة الفساد بأمانة محافظة جدة يوم غد الاثنين , ورشة عمل " تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية" بمبنى أمانة محافظة جدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح مدير التوعية ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية الدكتور فيصل المالكي أن الورشة تأتي برعاية معالي أمين محافظة جدة , صالح بن علي التركي , في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و"نزاهة" بمشاركة ممثلين من هيئة "نزاهة" ، تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الورشة ستسلط الضوء على عدد من المحاول تتعلق بالأدوار المناطة بالمسؤولين في الإدارات ومراقبة أداء الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإنجازها في الوقت المحدد وبعيداً عن المخاطر.

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