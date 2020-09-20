السعودية اليوم / المكسيك تسجل 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا



مكسيكو ستي 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت الوزارة في بين: " تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة​​​.

// انتهى //

07:08ت م

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مكسيكو ستي 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة.وقالت الوزارة في بين: " تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة​​​.// انتهى //07:08ت م0003

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