مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 14 قياديًا برتب عسكرية مختلفة

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مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 14 قياديا برتب عسكرية مختلفة
الأحد 20 سبتمبر 2020
اعترفت مليشيات الانقلاب الحوثية، بمصرع 14 من قياداتها الميدانية البارزة، بنيران أبطال الجيش الوطني، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.
وذكرت مصادر محلية ان قتلى المليشيات الحوثية بلغ عددهم 14 قيادياً، أحدهم برتبة رائد، و2 برتبة عميد، و3 برتبة عقيد، و4 برتبة ملازم، و4 آخرين برتبة مساعد.
وأضاف ان مليشيات الحوثي، أجرت عليهم الصلاة في أحد المساجد بأمانة العاصمة، ثم ووري جثامينهم كل في مسقط رأسه، بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة وحجة وعمران.
وفيما يلي نورد أسماء قيادات مليشيا الحوثي التي شيعتها المليشيات الحوثية وهم:-
1 – العميد/ عادل عبدالله العياني
2 – العميد/ يحيى محمد قعيش
3 – العقيد/ عبدالقدوس محمد الديلمي
4 – العقيد/ أحمد علي المصنعي
5 – العقيد/ عبدالملك محمد الخيال
6 – الرائد/ فواز علي سيلان
7 – الملازم/ أحمد محمد القليسي
8 – الملازم/ بشير علي الجلال
9 – الملازم/ أحمد ناجي النميري
10 – الملازم/ وليد ناصر الملصي
11 – المساعد/ عصام الأحمدي
12 – المساعد/ أحمد صغير عايض
13 – المساعد/أحمد حمود الزوار
14 – المساعد/مازن فواز الهقش
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