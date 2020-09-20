شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يشكو نفوق عدد من الصقور بسبب حجرها بالمطار: " وش ذنبي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ناشد مواطن وزارة الداخلية ووزارة الزراعة، بإنصافه، بعد نفوق عدد من الصقور المستوردة من الخارج في المطار.
وأوضح المواطن أن هناك إشكال في أوراق الصقور، الأمر الذي تسبب في تكبده الخسائر.
وقال المواطن في مقطع فيديو قام بتوثيقه: " منتظرين في المطار من الثامنة صباحا للتاسعة مساءا بسبب الصقور، والمحجر الزراعي يقول ما سلمتوا الورقة الرسمية الأصلية للفحص الطبي، والصور ما معترف فيها، أنا وش ذنبي " .
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