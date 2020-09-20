شكرا لمتابعة خبر عن " التقاعد " توضح موقف الموظف من العمل بالقطاع الخاص بعد دوامه الحكومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت المؤسسة العامة للتقاعد، على استفسار حول ما إذا كان مسموحاً، لموظف الحكومة، العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء ساعات عمله في القطاع الحكومي.

وأكدت المؤسسة أن ذلك غير مسموح، موضحة أن النظام، يمنع الجمع بين وظيفتين خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات.