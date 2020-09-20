الحصيني: دخول النجم الثالث من سهيل وانخفاض الحرارة بداية من الغد

قال المختص بالفلك وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا الأحد 1442/2/3هـ هو بداية طالع الزبرة النجم الثالث من سهيل، والنجم الثاني من الخريف وأيامه 13 يومًا.

وأشار، إلى أنه ‏في بداية موسم الزبرة تتعامد الشمس على خط الاستواء، وفيه يكون فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض، لافتًا إلى أنه من خصائصه أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا وسط النهار .

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‫وتوقع الحصيني أن تنكسر فيه الحرارة وتصل للأربعينيات نزولاً ‏في موسم الزبرة يتساوى الليل والنهار.

‏ونوه، بأنه يُرى فيه نجم سهيل بالبصر، و‏يستمر فيه صرام النخيل ويكثر فيه جذاذه ويطيب فيه أكل الرمان، ‏ويستمر فيه غرس النخيل وزراعة الخضار، وتبدأ فيه هجرة القماري

‏والمطر في غالبه غزير إذا ما قدر الله فيه مطر.