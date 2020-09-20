باستخدام دراجة نارية.. القبض على يمنيين تخصّصا في نشل حقائب النساء بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمين اثنين، اليوم السبت، تورّطا في ارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية اليمنية «وافدين، أحدهما بهوية زائر منتهية، وآخر مخالف لنظام أمن الحدود، كلاهما في العقد الثالث من العمر»، ثبت تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم؛ حيث امتهنا سرقة ونشل الحقائب النسائية اليدوية من مرتادات الأسواق المركزية العامة باستخدام دراجة نارية والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات.

وأضاف، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب جرائم أخرى بذات النمط والسلوك الإجرامي، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، كما تم ضبط الدراجة النارية التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما.

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وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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