السعودية اليوم / البرازيل تسجل 33057 حالة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 02صفر 1442 هـ الموافق 19سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم عن تسجيلها 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057 ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة.

كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532".

// انتهى //

02:18ت م

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ساو باولو 02صفر 1442 هـ الموافق 19سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم عن تسجيلها 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057 ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة.كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532".// انتهى //02:18ت م0117

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