السعودية اليوم / وصول أول طائرة أمريكية تحمل مساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان



الخرطوم 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

وصلت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم أول طائرة أمريكية تحمل مساعدات إنسانية لمتضرري السيول والفيضانات التى اجتاحت مناطق واسعة في السودان .

وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان أصدرته اليوم" وصلت إمدادات الإغاثة التي قدمتها الحكومة الأمريكية عبر وكالة التنمية الدولية للمتضررين من الفيضانات بالسودان، في أول رحلة من ثلاث رحلات إنسانية".

وأوضحت أن "المساعدات تشمل 30 ألف بطانية، و30 ألف حاوية مياه، و1500 لفافة من الأغطية البلاستيكية، ما يكفي لتوفير مأوى طارئ لــ 75 ألف شخص".

وأشارت إلى أن "التبرع هو جزء من التزام الحكومة الأمريكية المستمر بمساعدة الشعب السوداني في أوقات الحاجة".

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23:07ت م

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