شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية لوحة فنية خضراء ابتهاجا بـ «اليوم الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ90، من خلال تنفيذ الأشكال الجمالية المضيئة، وإنارة وتزيين المباني المختلفة، إلى جانب أجهزة الإضاءة المتحركة، والتصاميم الوطنية، ونشر أعلام المملكة بأحجام مختلفة، وشاشات لعرض الأفلام الوثائقية.

أعلام المملكة

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه جرى الانتهاء من كل تجهيزات الاحتفالات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع، أنهت أعمال الزينة الخاصة باليوم الوطني، التي تضمنت تركيب 5500 علم للمملكة على أعمدة الإنارة، وأعلام أكبر على 100 سارية بتقاطعات طريق الملك فهد ودوار سيهات. وأضاف إنه جرى تركيب 2674 بنرًا على أعمدة الإنارة، منها 500 بوجهين، وتركيب 8 بنرات مع طباعة هوية اليوم الوطني الـ 90 بمقاسات كبيرة، لافتًا إلى تنفيذ 190 من الأشكال الجمالية المضيئة، وإنارة وتزيين وتلوين 8 مبانٍ بإضاءة LED city color، إلى جانب أجهزة الإضاءة المتحركة، وعرض تصاميم اليوم الوطني، وعروض الـ«فيديو ماب» الخارجي لموقعين على ستاند خشبي.

وأشار الصفيان إلى تركيب التصاميم الخاصة باليوم الوطني في إعلانات الطرق بأحجام مختلفة، في 120 لوحة بالطرق والميادين بحاضرة الدمام، التي نفذتها وكالة الاستثمارات بالأمانة.

هدايا وطنية

وكشف الصفيان أنه سيتم توزيع 5300 هدية في اليوم الوطني تتضمن عبارات الانتماء وحب الوطن، إضافة لأجهزة الإضاءة المتحركة وعروض شعار اليوم الوطني وعرض صور لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ وشعار المملكة، فضلًا عن تلوين 8 مبانٍ بإضاءة LED city color وهي: مبنى أمانة المنطقة الشرقية، ومبنى وكالة التعمير والمشاريع، ومبنى بلدية شرق الدمام، كذلك مبنى بلدية وسط الدمام، ومبنى بلدية غرب الدمام، ومبنى بلدية الخبر، بالإضافة إلى مبنى بلدية الظهران، وكذلك مباني البلديات في محافظات المنطقة.

تزيين الشوارع

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وبيَّن أنه تم الانتهاء من أعمال الزينة الجمالية في عدد من الشوارع الرئيسية في حاضرة الدمام، التي تشمل: طريق الملك عبدالعزيز بالدمام، وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز بالدمام، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام، كذلك طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالدمام، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، وطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، وشارع الخليج العربي بالدمام، فيما تم تنفيذ أعمال الزينة في عدد من الشوارع الرئيسية في محافظة الخبر، التي تتضمن: طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الملك خالد بن عبدالعزيز/‏‏ العزيزية، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك طريق الأمير تركي، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد، هذا بالإضافة إلى عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الظهران مثل: طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد الطريق المحلي لطريق الأمير محمد بن فهد، وممشى الظهران بحي الدوحة الشمالية.

ولفت الصفيان إلى أن تزيين وإنارة الدوارات شملا: دوار سيهات - دوار الصدفة - دوار الأشرعة - دوار الصواري، وكذلك تزيين المداخل والواجهات البحرية مثل: تزيين التقاطعات «الواقعة على مداخل مدينة الدمام»، وشمل طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الجبيل مع طريق الملك فهد، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الخليفة عمر بن الخطاب مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز المتجه نحو منطقة غرب الدمام، وطريق الجبيل مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز المتجه إلى داخل الدمام.

إنارة النوافير

وأشار إلى أن الاستعدادات شملت أيضًا تزيين الواجهات البحرية والكورنيش مثل: الواجهة البحرية وكورنيش الدمام، والكورنيش الشمالي بالخبر، والكورنيش الجنوبي بالخبر، وشملت الأعمال: إنارة النوافير وإنارة الممرات داخل الواجهات البحرية.

شاشات عرض

وأضاف الصفيان إن الأمانة وضعت شاشة كبيرة بمقاس 4 × 5 من نوع P3، وذلك بجانب دوار الأشرعة في مدينة الدمام لعرض الأفلام الوثائقية عن المملكة، وكذلك أبرز المنجزات في المنطقة الشرقية، وكذلك عرض الرسائل الخاصة باليوم الوطني، واللوحات التي تتضمن العبارات الوطنية بهذه المناسبة، موضحًا أن باقي البلديات الأخرى في جميع المحافظات والمراكز أنهت استعداداتها من خلال تركيب عقود الزينة، والإضاءات الأخرى والأعلام، كما أكملت استعداداتها في المتنزهات والحدائق العامة والميادين لاستقبال الزوار والأهالي.