شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين طالب وطالبة بـ24 ألف مدرسة يحتفلون «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق، اليوم الأحد، احتفالات اليوم الوطني الـ90 في أكثر من 24 ألف مدرسة، بمشاركة 7 ملايين طالب وطالبة ومعلم ومعلمة، عن بُعد، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبيّنت وزارة التعليم أن الأنشطة والفعاليات والمسابقات، ستكون هذا العام عن بُعد مع تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية، بما فيها طلاب التربية الخاصة والتركيز على توضيح جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار والإشادة بجهود شهداء الواجب، إضافة لأنشطة تعزز المواطنة عبر المنصات المعتمدة، فضلا عن إشراك أسر الطلاب في الأنشطة، وتنفيذ فعاليات مجتمعية وتطوعية عن بُعد بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة.