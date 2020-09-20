شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين طالب وطالبة بـ24 ألف مدرسة يحتفلون «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
وبيّنت وزارة التعليم أن الأنشطة والفعاليات والمسابقات، ستكون هذا العام عن بُعد مع تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية، بما فيها طلاب التربية الخاصة والتركيز على توضيح جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار والإشادة بجهود شهداء الواجب، إضافة لأنشطة تعزز المواطنة عبر المنصات المعتمدة، فضلا عن إشراك أسر الطلاب في الأنشطة، وتنفيذ فعاليات مجتمعية وتطوعية عن بُعد بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 ملايين طالب وطالبة بـ24 ألف مدرسة يحتفلون «عن بعد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.