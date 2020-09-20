شكرا لقرائتكم خبر عن 27 فعالية على مدار أسبوع بـ«تعليم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، أنه سيتم إطلاق أكثر من 27 برنامجًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 لمدة أسبوع كامل من الفعاليات الشاملة في جزيرة المرجان بالدمام، بالإضافة للفعاليات المصاحبة لها، إلى جانب حفل رئيس في مبنى إدارة التعليم، فضلًا عن برامج وفعاليات كافة مدارس المنطقة الشرقية.
وأضاف إن الفعاليات تشمل «أوبريتًا» وطنيًا، إضافة إلى إطلاق عروض الليزر وجولات بالسفن الشراعية وعروض الفنون الشعبية وإطلاق حائط إلكتروني ومسابقات شعرية وحملات توزيع الشعارات والأعلام وإطلاق مسابقة الوطن وعرض مسيرة التعليم، فضلًا عن مسابقات الرسم والفن التشكيلي وتصميم مجسم الوطن في جزيرة المرجان.
وأكد الباحص تعاون إدارة التعليم مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي لإنجاح الاحتفاء بالوطن بمرور 90 عامًا، مشيرًا إلى أن الطلاب والطالبات سيشاركون بأدوار أكبر في تنفيذ برامج اليوم الوطني. وأضاف إن إدارة التعليم وضعت خططًا لتطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية خلال كافة فعاليات اليوم الوطني.
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