شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ربطة خبز يوميا للأسر المتعففة شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، توزيع أرغفة الخبز على الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظة عكار شمال لبنان.

ويجري توزيع 6 آلاف ربطة خبز يوميا، يستفيد منها 15 ألف شخص، بمعدل ربطتين لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.