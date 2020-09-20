شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف ربطة خبز يوميا للأسر المتعففة شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل
ويجري توزيع 6 آلاف ربطة خبز يوميا، يستفيد منها 15 ألف شخص، بمعدل ربطتين لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع مخبز الأمل الخيري.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 آلاف ربطة خبز يوميا للأسر المتعففة شمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.