شكرا لقرائتكم خبر عن مؤثرو العالم الرقمي والتقنية في مكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري، أن حلقة النقاش تضم أبرز المهتمين والمؤثرين والخبراء في العالم الرقمي والتقنية، والجهات المستفيدة من الخدمات الرقمية لبناء مبادرات، وتقديم أفكار إبداعية للارتقاء بمستوى الحلول الرقمية وتطبيقاتها في المنطقة، بهدف صناعة مبادرات تعزز مفهوم القدوة في العالم الرقمي، وترفع مستوى استخدام الأنظمة الرقمية في المنطقة.
وبيَّن سلطان الدوسري، أن الحلقة ستتناول 6 مسارات هي: الصحة، التعليم، الحج والعمرة، الخدمات، القيم والأخلاق، والمسار السادس هو الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أن منهجية العمل في حلقة النقاش ستقسم المشاركين حسب المسارات المستهدفة، بحيث يدير كل مسار خبير متخصص في هذا المجال، وسوف ينتج عن هذه المسارات مخرجات ستعرض على لجنة علمية لاعتمادها.
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