شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين محطتي «تحلية» المياه بميدي وحيران والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخميس الماضى، العمل بمحطتي تحلية المياه في مديريتي ميدي وحيران التابعتين لمحافظة حجة بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك ضمن أنشطة مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي.

وقال محافظ محافظة حجّة اللواء الركن السنيني، إن التدشين سيخفف معاناة المواطنين المستفيدين وسيحميهم من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة، مثمنًا دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساندتها لأبناء اليمن ووقوفها معهم في شتى المجالات.

وأوضح رئيس مؤسسة طيبة للتنمية د. عبدالرحمن خرد، أن المشروع عبارة عن محطتين منفصلتين في مديريتي ميدي وحيران؛ لتحلية المياه وتنقيتها لتصبح جاهزة للشرب، وتضخ كل محطة مياها نقية تصل إلى 2.500 لتر في الساعة الواحدة يستفيد منها سكّان المديريتين إضافة إلى 1.000 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال المركز في كل المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.