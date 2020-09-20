شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب إلكترونية لطلاب الأسر المحتاجة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
ووجّه سموه بإيصال كافة الأجهزة واللوازم التقنية لكافة المحتاجين خلال 3 أسابيع كحدٍّ أقصى، كما وجّه سموه بتأمين أجهزة الطلاب من أسر الأيتام المكفولين في جمعية تكافل الخيرية، واستقبال الأجهزة الراجعة من الإدارات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوزيعها عبر الجمعيات للأسر المحتاجة وفق الآليات النظامية التي تضمن الاستفادة منها، موجهًا شركات الاتصالات في المنطقة لتفقد الأماكن التي يضعف فيها إرسال شبكة الإنترنت وتقويتها، داعيًا كافة المانحين من رجال الأعمال والشركات وشركات الاتصال وكافة الجمعيات للمساهمة في هذا المشروع الخيري.
ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تأمين 6 آلاف جهاز لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة، كما يتضمن صيانة وبرمجة وإصلاح الأجهزة مجانًا، بالتعاون مع فرع التعليم التقني والتدريب المهني، وموقع صيانة المستلزمات التعليمية ومنافذ جمعية تكافل لرعاية الأيتام.
وأعرب وزير التعليم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على المبادرة التي جاءت لتلمس حاجة الأسر المحتاجة وتوفير التعلم للجميع.
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