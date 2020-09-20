شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لمستفيدي العيادات المتنقلة في عبس والحديدة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. من جهة أخرى، واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية في محافظة حجة اليمنية بدعم من المركز. كما واصلت العيادات تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي، وراجع العيادات في الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1864 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 311 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 59 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 260 فردًا، وعيادة الولادة 22 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 471 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 716 فردًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خدمات علاجية لمستفيدي العيادات المتنقلة في عبس والحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.