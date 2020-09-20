شكرا لقرائتكم خبر عن 200 خيمة ومساعدات غذائية لمتضرري فيضانات السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 400 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية، ومساعدات غذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة وذلك في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة ومناطق قوز بدر، والمتمة التابعتين لولاية نهر النيل.

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