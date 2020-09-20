شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم الأمم المتحدة بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مساء أمس الأول، عن دعم المملكة العربية السعودية خطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة «كورونا» بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، وذلك خلال لقاء افتراضي لمراسم تسليم افتراضية جمعته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكد السفير المعلمي أن الدعم يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس «كورونا»، وإدراكًا منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

ولفت إلى اضطلاع المملكة بالدور المنوط بها تجاه التعددية، والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كوفيد ـ 19، مؤكدًا أن المملكة من أولى الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة.

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وأشار إلى أن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة «كورونا»، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقرًا في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجامًا بين الأمم.

من جانبه قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - يحفظهما الله - على دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، خاصة دعم الأمن والاستقرار في اليمن.

حضر مراسم التسليم الافتراضية نائب مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة د. خالد منزلاوي.