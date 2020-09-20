أمير الشرقية يوجه بتفعيل «الاقتصاد الدائري» حماية للبيئة

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تفعيل المخرجات
وشدد أمير الشرقية خلال اطلاع سموه بمكتبه بديوان الإمارة، مؤخرا، على جهود مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، لتفعيل مخرجات ورشة عمل «البيئة والمجتمع»، التي عقدها المجلس مطلع العام الحالي، قدمته أمين عام المجلس لولوة الشمري، وعدد من منسوبي المجلس، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون، على تفعيل مفاهيم «الاقتصاد الدائري»، والتحول نحو تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيئة.
تنمية المحميات
ونوه الأمير سعود بن نايف بما تضمنته رؤية المملكة 2030، من تركيز على الاهتمام بالبيئة، وتشجيع الممارسات المسؤولة للتعامل مع الموارد البيئية، والحفاظ على الغطاء النباتي، وتنمية المحميات الطبيعية.
مبادرات مجتمعية
ولفت سموه إلى الدور الهام لحملات التشجير في زيادة الغطاء النباتي، بالإضافة إلى دورها في تحسين المشهد الحضري في المدن، وحمايتها من التصحر، مردفاً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في الاستثمار في المبادرات البيئية، والصناعات الداعمة لحماية البيئة، مثل معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية انطلاق المبادرات المجتمعية، من دراسة معمقة للاحتياج المجتمعي، ومعالجة الاحتياجات بنظرة شاملة، وبالشراكة مع مختلف الجهات، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال، متمنياً سموه للمجلس التوفيق في تحقيق أهدافه.
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