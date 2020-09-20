شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف متدرب على «التعليم عن بعد» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نظمت كلية التربية بجامعة حفر الباطن أول أمس الندوة العلمية الأولى «التعليم والتدريب عن بُعد في محافظة حفرالباطن - الممارسات وفرص التحسين»، اشترك فيها نخبة من الأساتذة المختصين، قدموا أوراقا علمية ناقشت كل المحاور، التي تركز على جميع الأبعاد التي ترتبط بالتعليم عن بُعد، ومنها الأبعاد التربوية والتقنية والإدارية والأسرية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عميد الكلية د. بدر الشاعري، خلال الندوة، إلى أن الكلية قدمت العديد من المبادرات، ومنها إقامة عدد من الدورات التدريبية عن بُعد خلال الصيف الماضي استفاد منها أكثر من 7000 متدرب جميعها في مجال التعليم عن بُعد، مبينا أن إقامة الندوة يأتي ضمن المبادرات، التي أطلقتها الجامعة للرفع من مستوى الوعي المجتمعي في ترسيخ مفهوم التعلم عن بُعد، الذي أصبح خيارا إستراتيجياً وفق التوجيهات الحثيثة من ولاة الأمر، التى تؤكد أهمية توفير كل المستلزمات والتجهيزات التقنية لاستمرار العملية التعليمية وتمكين الطلاب والطالبات من القدرة على التكيف المعرفي، الذي يعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية للتعامل مع المتغيرات وإتقان لغة العصر.