شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف متدرب على «التعليم عن بعد» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأشار عميد الكلية د. بدر الشاعري، خلال الندوة، إلى أن الكلية قدمت العديد من المبادرات، ومنها إقامة عدد من الدورات التدريبية عن بُعد خلال الصيف الماضي استفاد منها أكثر من 7000 متدرب جميعها في مجال التعليم عن بُعد، مبينا أن إقامة الندوة يأتي ضمن المبادرات، التي أطلقتها الجامعة للرفع من مستوى الوعي المجتمعي في ترسيخ مفهوم التعلم عن بُعد، الذي أصبح خيارا إستراتيجياً وفق التوجيهات الحثيثة من ولاة الأمر، التى تؤكد أهمية توفير كل المستلزمات والتجهيزات التقنية لاستمرار العملية التعليمية وتمكين الطلاب والطالبات من القدرة على التكيف المعرفي، الذي يعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية للتعامل مع المتغيرات وإتقان لغة العصر.
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