«أهلا بعودتكم» تعزز الوعي الصحي بمنفذ الرقعي

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نفذ مجلس المسؤولية الاجتماعية «الفاء» بالتعاون مع الجمارك السعودية في منفذ الرقعي الحدودي مبادرة «أهلا بعودتكم» بمناسبة رفع القيود التدريجي على المنافذ والسماح بدخول الأشقاء من دول الكويت إلى المملكة عبر المنفذ. وتستهدف المبادرة حث المسافرين على الالتزام بالبروتوكولات الصحيـة المعتمدة والتعاون مع الجهات المختصة للقضاء على فيروس كورونا المستجد. ونوه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن رئيس المجلس التنسيقي لمجلس المسؤولية الاجتماعية «الفاء» بدور المجلس في تبني مثل تلك المبادرات النوعية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تطلقها وزارة الصحة في ظل جائحة «كوفيد- 19».

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