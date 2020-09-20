شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية لتحسين سلامة العاملين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أعمال المخيم التفاعلي لسلامة المرضى في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار «سلامة الممارس الصحي أولا لسلامة المريض»، الخميس الماضي في محافظة الخبر.

ويستهدف المخيم جميع الممارسين الصحيين في مختلف المجالات للنقاش حول أهمية سلامة الممارس الصحي التي بدورها تنعكس على صحة وسلامة المريض، وتعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين بقطاع الصحة، إضافة لتكثيف مشاركة المستفيدين من القطاع الصحي في مأمونية الرعاية الصحية.

وأكدت رئيسة شؤون الجودة في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. رنا المنديل، أنه يتم في المخيم مراجعة ورصد نتائج استبيان ثقافة سلامة المرضى بين الممارسين الصحيين في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لعام 2019م، ومناقشة الخطط التصحيحية التي من خلالها يضمن التجمع رفع نتائج الاستبيان في دورته الثالثة، والتأكيد على الممارسين الصحيين بأن سلامة المرضى هي المحور الرئيسي للعمل الصحي؛ تحقيقا لأهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.