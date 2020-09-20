عروض اليوم الوطني 90 السعودي .. تخفيضات وخصومات غير مسبوقة

عروض اليوم الوطني 90 السعودي تستحوذ على اهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة والتي اعتادوا عليها في هذه الفترة من العام، مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام وهو اليوم الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز المرسوم الملكي برقم 2716 وتاريخ 17 جمادى الأولى من عام 1321هـ والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 ه ، الموافق 23 سبتمبر 1932م، ليكون هذا اليوم يوم احتفال بهذه المناسبة كل عام، واعتبر إجازة رسمية، ويشارك في احتفالاته مختلف شرائح وفئات المجتمع السعودي، والأنشطة الإقتصادية والتجارية والإجتماعية والثقافية وغيرها.

عروض اليوم الوطني 90 السعودي

خصومات وتخفيضات غير مسبوقة

اليوم الوطني السعودي يعتبر مناسبة لمشاركة مختلف الانشطة الإقتصادية والتجارية في الاحتفالات التي تشهدها أنحاء المملكة، وذلك من خلال العروض على المنتجات والسلع على اختلاف أنواعها والتخفيضات والخصومات التي تجريها على أسعار البيع، وتستمر لعدة أيام، كإحدى صور التعبير عن الابتهاج والفرحة بهذا اليوم الوطني ، وفيما يلي رصدنا أبرز العروض لهذا العام بمناسبة اليوم الوطني 90 السعودي :

عروض طيران ناس

طيران ناس اعلنت عن عروض على رحلات دولية خاصة ابتداءًا من 18 سبتمبر 2020 بين:

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على أنه يتم السفر وفق اشتراطات معينة في ظل ظروف انتشار وباء كورونا وتتمثل بالتالي:

يجب إصدار بطاقة الصعود إلكترونيا قبل موعد إقلاع الرحلة.

إحضار الكمامة واستعمالها إلزامي على جميع المسافرين من دخول المطار إلى الخروج منه في وجهة الوصول.

يسمح لكل مسافر بحمل حقيبة واحده فقط داخل المقصوره،(بحد أقصى 7 كجم).

في حال كانت حرارة المسافر 38 درجة، فإنه يتعذر على الشركة نقل المسافر وسيتم حفظ قيمة التذكره بالكامل كرصيد صالح للاستخدام لمدة سنه.

يمنع سفر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة دون مُرافق.

عروض عيادات اباس الطبية

وتشارك عيادات اباس الطبية الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 وذلك من خلال عروض وأقوى الخصومات على مختلف انواع التحاليل بـ 390 ريال و 290 ريال وهي كما يلي:

التحليل الشامل بـ 390 ريال ويشمل (فحص السكر عشوائي او صائم، صورة الدم، الغدة الدرقية، فيتامين د، الدهون، وظائف الكلى)

فحوصات الشعر بـ290 ريال وتشمل (صورة الدم، الغدة الدرقية، فيتامين د، الزنك).

عروض اليوم الوطني 90 السعودي – عروض المطاعم

وكعادتها المطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة تعلن بهذه المناسبة عروض باسعار مخفضة ومنها:

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