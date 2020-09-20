، مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أعدت إدارة مدرسة طلحة بن عبيدالله التابعة لتعليم جنوب مكة المكرمة حائطًا إلكترونيًّا، يحمل عبارات الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.
ووضعت إدارة المدرسة الرابط الآتي الكتابة الكلمات المعبرة والأشعار والتغني بإنجازات السعودية في عيدها الوطني الـ90:
https://padlet.com/anationalday90/29mosa2krhalp7ik
من جانبهم، شارك عدد من مسؤولي التعليم، وعلى رأسهم خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، وقائدو المدارس والمعلمون والطلاب، بعبارات "وطني عشت فخر المسلمين"، وعدد من العبارات الأخرى.
من جانبه، قال محيسن الزويهري، قائد ثانوية طلحة بن عبيد الله الثانوية بمكة المكرمة: "بكل الود والحب والدعاء لهذا الكيان نقول: كل عام ووطني في أمن وأمان وحفظ الرحمن. ونبارك لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على نفوسنا جميعًا، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على وطننا، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرفع رايته دائمًا خفاقة".
اليوم الوطني
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 01:36 AM
يحمل عبارات الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكةمكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن
أعدت إدارة مدرسة طلحة بن عبيدالله التابعة لتعليم جنوب مكة المكرمة حائطًا إلكترونيًّا، يحمل عبارات الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.
ووضعت إدارة المدرسة الرابط الآتي الكتابة الكلمات المعبرة والأشعار والتغني بإنجازات السعودية في عيدها الوطني الـ90:
https://padlet.com/anationalday90/29mosa2krhalp7ik
من جانبهم، شارك عدد من مسؤولي التعليم، وعلى رأسهم خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، وقائدو المدارس والمعلمون والطلاب، بعبارات "وطني عشت فخر المسلمين"، وعدد من العبارات الأخرى.
من جانبه، قال محيسن الزويهري، قائد ثانوية طلحة بن عبيد الله الثانوية بمكة المكرمة: "بكل الود والحب والدعاء لهذا الكيان نقول: كل عام ووطني في أمن وأمان وحفظ الرحمن. ونبارك لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على نفوسنا جميعًا، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على وطننا، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرفع رايته دائمًا خفاقة".
، مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.