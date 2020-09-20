- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 12:53 AMالمحيا إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله سلمان بن محمد المحيا. وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد الموافق 1442/2/3 بعد صلاة العصر -بإذن الله- بمقبرة شمال الرياض.
، المحيا إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المحيا إلى رحمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.