محمد بن مسعود - الدمام - 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 12:53 AM المحيا إلى رحمة الله المحيا إلى رحمة الله انتقل إلى رحمة الله سلمان بن محمد المحيا. وسوف تكون الصلاة عليه اليوم الأحد الموافق 1442/2/3 بعد صلاة العصر -بإذن الله- بمقبرة شمال الرياض‏. الكلمات المفتاحية ، المحيا إلى رحمة الله ،

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