السعودية اليوم / مصر تسجل 128 حالة بفيروس كورونا



القاهرة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سجلت مصر اليوم 128 حالة إصابة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء أرتفع إلى 88666 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 5750 حالة وفاة.

//انتهى//

01:33ت م

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القاهرة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر اليوم 128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 101900 حالة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء أرتفع إلى 88666 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 5750 حالة وفاة.//انتهى//01:33ت م0114

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