السعودية اليوم / منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف توقعان إطار عمل جديد يركّز على الفئات الأضعف



الأمم المتحدة 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

وقعت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف، اليوم، إطار عمل تعاونيا جديدا يهدف إلى تسريع جهود الصحة العامة المشتركة التي تعطي الأولوية للفئات السكانية الأكثر تهميشا وضعفا.

وأشار البيان المشترك الصادر اليوم عن المنظمتين، إلى أن إطار التعاون الإستراتيجي الجديد يبني على تعاون قوي يمتد لنحو 70 عاما بين المنظمتين، ويعطي الأولوية لأربعة مجالات إستراتيجية تحتاج إلى اهتمام فوري والعمل على جميع مستويات المنظمتين.

وأفاد البيان أن الاطار يغطي جوانب (التغطية الصحية الشاملة من خلال نهج الرعاية الصحية الأولية والنظم الصحية؛ والصحة العقلية والرفاه النفسي والاجتماعي والتنمية؛ وحالات طوارئ الصحة العامة؛ وتغذية الأم والطفل).

ولفت البيان النظر إلى أن المنظمتين وقعتا أيضا على برنامج مشترك جديد حول الصحة العقلية والرفاه النفسي-الاجتماعي وتنمية الأطفال والمراهقين.

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