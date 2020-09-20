محمد بن مسعود - الدمام - سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع. ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر.دوري أبطال آسيا النصر الهلال "حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع. ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر. 19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 Advertisements 08:00 PM اخر تعديل 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 12:41 AM سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع. ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر. ، "حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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